В Балаклее открыли движение по временному мостум, который передала Чехия
В освобожденной Балаклее возобновили движение по мосту. Эта переправа будет временной, ее передали чешские партнеры
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом", – пишет пресс-служба.
Переправу смонтировали рядом с поврежденным мостом в течение месяца после освобождения города. Она установлена на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея.
Движение по мосту будет реверсным. Благодаря переправе людям будут быстрее и удобнее доставлять медикаменты, гуманитарную помощь и товары первой необходимости.
"Харьковщина одна из тех областей, где российские оккупанты оставили масштабные инфраструктурные разрушения – 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 сооружениях уже открыто движение. Основная задача – соединить города и поселки и сократить время доставки", – добавляют в ведомстве.
В общей сложности Укравтодор получил четыре металлических конструкции от Администрации государственных материальных резервов Чехии. На Киевщине и Черкащине уже составляли мосты, еще два – в Харьковской области.
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