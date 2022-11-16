Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом", – пишет пресс-служба.

Переправу смонтировали рядом с поврежденным мостом в течение месяца после освобождения города. Она установлена на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея.

Движение по мосту будет реверсным. Благодаря переправе людям будут быстрее и удобнее доставлять медикаменты, гуманитарную помощь и товары первой необходимости.

"Харьковщина одна из тех областей, где российские оккупанты оставили масштабные инфраструктурные разрушения – 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 сооружениях уже открыто движение. Основная задача – соединить города и поселки и сократить время доставки", – добавляют в ведомстве.

В общей сложности Укравтодор получил четыре металлических конструкции от Администрации государственных материальных резервов Чехии. На Киевщине и Черкащине уже составляли мосты, еще два – в Харьковской области.