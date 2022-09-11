В Балаклее оккупанты целенаправленно изымали из школ украинские учебники. Есть документы, – журналист Казанский
На освобожденных территориях Харьковской области обнаружили акты об изъятии из школ украинской литературы
Соответствующие акты обнародовал журналист Денис Казанский.
В документе за 12 августа говорится об изъятии в Балаклейской ООШ I–III степеней №3 сотен украинских учебников и литературы, символики, агитационных материалов и документации школы. Также опубликован подобный документ за 18 августа, где говорится об изъятии сотен книг, символики и документации в школе с. Яковенково Балаклейского района.
"Это доказательство политики геноцида, которую проводили российские оккупанты в Украине. Под предлогом "борьбы с фашизмом" в первую очередь начали бороться с украинским языком и культурой. Все это происходило уже в августе. Колаборанты были уверены, что Россия навсегда пришла, но что-то пошло не так. Интересно, где теперь все эти члены этих комиссий? Вероятно, сбежали бомжевать в Белгородскую область. В случае задержания этих деятелей наказание для них должно быть максимально серьезным. Они не просто сотрудничали с оккупантами, а стали соучастниками действий, имеющих признаки этноцида и геноцида. Это очень тяжкое преступление", - написал Казанский.
- Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что с начала сентября Украина вернула под свой контроль более 3 тыс. кв. км территории
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