Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Местные рассказали, что они были внесены в список "нацистов". В этот список вносил их местный коллаборант, находившийся в Балаклее в должности гауляйтера, этот человек сотрудничал с оккупантами", - отметила Михайлова.

По ее словам, коллаборант вносил в списки людей с проукраинской позицией, которые отрицательно относились к РФ, кто отказался сотрудничать, кто отказался получить российский паспорт, кто отказался водить детей в российскую школу.

"Местные боятся возвращения российской армии, что их расстреляют за эти списки. Оккупанты проводили чистки и искали людей, которые служили и хранили дома украинский флаг", - добавила Михайлова.

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