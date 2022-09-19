В Балаклее 19-20 сентября должны дать свет, - пресс-секретарь ГСЧС
На освобожденной части Харьковской области в первую очередь нужно разминировать территории под линиями электропередач, чтобы дать свет
Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире Эспрессо.
"Ситуация сложная. Я сегодня с пиротехниками выезжал в центр Балаклеи, там где прилетела ракета от РСЗО "Смерч". Во дворе нашли восемь мин-лепестков. Если на них наступить, то отрывает по щиколотку ногу. Всеми международными конвенциями она запрещена. Это одна из самых коварных мин, ее не находит металлоискатель", - сообщил он.
По словам Хорунжого, таких мин очень много на территории Балаклеи.
"Обезвредить их надо через выстрелы из оружия, они очень опасны и нужно ликвидировать их дистанционно. Восемь обезвредили сегодня. Работы постоянно продолжаются, его очень и очень много. Есть мины, снаряды, гранаты. Очень много оружия здесь сконцентрировал враг и много территории заминировано" , - отметил пресс-офицер.
Он подчеркнул, что в первую очередь нужно разминировать линии электропередач.
"Пройти под ними, для того чтобы энергетики могли подать свет. Это трудно, потому что повреждений ЛЭП очень много и нам усложняет работу еще высокая трава. Это не такой быстрый процесс, если бы хотелось. Мы сегодня-завтра должны установить электростанцию и дать свет в Балаклею. Люди очень устали от того, что нет света, но процесс очень небыстрый и тщательный", - подытожил Хорунжий.
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