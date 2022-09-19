В Балаклее 19-20 сентября должны дать свет, - пресс-секретарь ГСЧС

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире Эспрессо.

"Ситуация сложная. Я сегодня с пиротехниками выезжал в центр Балаклеи, там где прилетела ракета от РСЗО "Смерч". Во дворе нашли восемь мин-лепестков. Если на них наступить, то отрывает по щиколотку ногу. Всеми международными конвенциями она запрещена. Это одна из самых коварных мин, ее не находит металлоискатель", - сообщил он.

По словам Хорунжого, таких мин очень много на территории Балаклеи.

"Обезвредить их надо через выстрелы из оружия, они очень опасны и нужно ликвидировать их дистанционно. Восемь обезвредили сегодня. Работы постоянно продолжаются, его очень и очень много. Есть мины, снаряды, гранаты. Очень много оружия здесь сконцентрировал враг и много территории заминировано" , - отметил пресс-офицер.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно разминировать линии электропередач.

"Пройти под ними, для того чтобы энергетики могли подать свет. Это трудно, потому что повреждений ЛЭП очень много и нам усложняет работу еще высокая трава. Это не такой быстрый процесс, если бы хотелось. Мы сегодня-завтра должны установить электростанцию и дать свет в Балаклею. Люди очень устали от того, что нет света, но процесс очень небыстрый и тщательный", - подытожил Хорунжий.