Об этом сообщил украинский посол в Азербайджане Владислав Каневский.

"С самого начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, по зову сердца решительно встали на защиту нашего государства. На сегодняшний день нам известны фамилии 26 азербайджанских героев, погибших освобождая нашу землю от российских оккупант". написал он.

В мероприятии, посвященном открытию Стены Памяти павших защитников Украины, приняли участие семьи погибших героев, а также представители посольства Украины, украинской диаспоры, других украинских институций и сообществ украинцев в Азербайджане.

Кроме того, посольством совместно с Торговым домом Украины в рамках реализации проекта "Наши защитники" начата подготовка по сбору материалов для документального сериала, построенного на историях о погибших героях-азербайджанцах, отстаивавших суверенитет и территориальную целостность Украины.