Об этом сообщило в Фейсбуке посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в королевстве Бахрейн.

"Приглашаем украинское общество Бахрейна и всех желающих посетить показ фильма "Мої думки тихі" украинского режиссера Антонио Лукича в рамках Европейского фестиваля кино в Бахрейне. Показ состоится в воскресенье, 14 мая, в 19:00 в помещении Alliance Francaise Bahrain", - говорится в сообщения

В посольстве также сообщили, что фильм будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами. Вход бесплатный.