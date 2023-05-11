В Бахрейне покажут украинский фильм "Мої думки тихі"
14 мая в рамках Европейского фестиваля кино в Бахрейне состоится показ украинского фильма "Мої думки тихі"
Об этом сообщило в Фейсбуке посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в королевстве Бахрейн.
"Приглашаем украинское общество Бахрейна и всех желающих посетить показ фильма "Мої думки тихі" украинского режиссера Антонио Лукича в рамках Европейского фестиваля кино в Бахрейне. Показ состоится в воскресенье, 14 мая, в 19:00 в помещении Alliance Francaise Bahrain", - говорится в сообщения
В посольстве также сообщили, что фильм будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами. Вход бесплатный.
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