В Бахмутском районе в результате действий российской армии погибли два мирных жителя
За сутки 8 января в Донецкой области погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения в результате военных действий российских оккупантов
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Вчера рашисты убили двух мирных жителей Донецкой области. В частности, в Бахмуте один человек погиб и двое получили ранения. В Соледаре погиб украинец.
Всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики лишили жизни не менее 1295 человек, а также 2833 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
- За сутки 7 января россияне нанесли 15 ударов по Донецкой области, ночью на следующий день они атаковали Краматорск, Константиновку, Курахово и пгт Кураховка.
- Зеленский во время вечернего обращения 8 января сказал , что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях, в Бахмут и Соледар будут переброшены дополнительные подразделения.
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