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В Бахмутском районе в результате действий российской армии погибли два мирных жителя

9 января, 2023 понедельник
08:24
война с Россией

За сутки 8 января в Донецкой области погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения в результате военных действий российских оккупантов

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Вчера рашисты убили двух мирных жителей Донецкой области. В частности, в Бахмуте один человек погиб и двое получили ранения. В Соледаре погиб украинец.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские захватчики лишили жизни не менее 1295 человек, а также 2833 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

  • За сутки 7 января россияне нанесли 15 ударов по Донецкой области, ночью на следующий день они атаковали Краматорск, Константиновку, Курахово и пгт Кураховка.
  • Зеленский во время вечернего обращения 8 января сказал , что ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях, в Бахмут и Соледар будут переброшены дополнительные подразделения.

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Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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