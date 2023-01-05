В Бахмуте за сутки армия РФ убила двух мирных жителей, одного ранила
За сутки 4 января российские оккупанты убили на территории Донецкой области двух мирных украинцев, еще трое получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
В Бахмуте 4 января россияне убили двух мирных жителей. Эти женщины погибли в результате попаданий осколков снаряда. Еще один человек получил ранения.
Также в Курахово и Соледаре есть еще по одному пострадавшему украинцу.
Всего за время полномасштабной войны РФ в Украине в Донецкой области погибли 1289 человек, еще 2813 получили ранения различной степени тяжести.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированном городе Мариуполь и Волновахе установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул глава ОВА.
- 3 января оккупанты били по Донецкой области: в Курахово снаряд попал в жилой дом, в Константиновке под огнем оказалась промышленная зона, в Бахмуте - историческое здание.
- Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил , что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.
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