Об этом говорится в распространенном ведомством ролике в Twitter.

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина продолжает борьбу", - говорится в сообщении минобороны Британии.

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В Бахмуте России удалось продвинуться на 29 километров. Но с мая 2022 года РФ потеряла здесь до 60 тысяч человек.