В Бахмуте за каждые захваченные 48 см РФ теряла одного солдата, - Минобороны Британии
Минобороны Британии подсчитало, что за каждые 48 см захваченной территории в Бахмуте Россия теряла одного солдата убитым или раненым
Об этом говорится в распространенном ведомством ролике в Twitter.
"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина продолжает борьбу", - говорится в сообщении минобороны Британии.
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В Бахмуте России удалось продвинуться на 29 километров. Но с мая 2022 года РФ потеряла здесь до 60 тысяч человек.
- 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ на некоторых направлениях перешли к контрнаступательным действиям, а также широким фронтом двигаются на Бахмутском направлении, занимая господствующие позиции.
- 7 июня подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбило очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан вблизи Бахмута Донецкой области.
- 8 июня сообщалось, что за сутки 3-я штурмовая бригада ВСУ отбросила российское войско на 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину близ Бахмута Донецкой области.
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