Об этом сообщает в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Там (в Бахмуте, – ред.) враг сконцентрировал основные свои усилия и мы вынуждены так же прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи", – говорит Маляр.

В настоящее время российские войска несут в Бахмуте потери и, несмотря на это, не останавливаются, стремятся достичь этой цели - взять под контроль весь город.

"Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения - это и "вагнеровцы", и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы - россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут", - подчеркнула замминистра обороны.

Маляр отметила, что также ожесточенные противостояния бойцов Украины с рашистами продолжаются в Марьинке, Авдеевке и Лиманском направлении.

"Несмотря на сложную ситуацию, украинские воины отчаянно дерутся и не дают возможности врагу продвигаться и достигать целей захватнической войны", - добавила военная.