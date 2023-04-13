В Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные подразделения, но им не удается взять город под полный контроль, - Маляр
В городе Бахмут Донецкой области продолжаются жестокие и тяжелые столкновения, армия России сконцентрировала профессиональные подразделения, но им не удается получить полный контроль
Об этом сообщает в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Там (в Бахмуте, – ред.) враг сконцентрировал основные свои усилия и мы вынуждены так же прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи", – говорит Маляр.
В настоящее время российские войска несут в Бахмуте потери и, несмотря на это, не останавливаются, стремятся достичь этой цели - взять под контроль весь город.
"Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения - это и "вагнеровцы", и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы - россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут", - подчеркнула замминистра обороны.
Маляр отметила, что также ожесточенные противостояния бойцов Украины с рашистами продолжаются в Марьинке, Авдеевке и Лиманском направлении.
"Несмотря на сложную ситуацию, украинские воины отчаянно дерутся и не дают возможности врагу продвигаться и достигать целей захватнической войны", - добавила военная.
- Накануне командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте на Донетчине остается "сложной, но контролируемой", российские военные перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.
- Российские войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, масштабно разрушенный в результате бомбардировок.
- Аналитики считают, что российское минобороны использует наемников ПВК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.
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