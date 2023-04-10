В Бахмуте враг пытается уничтожать высотки, чтобы усложнить оборону ВСУ, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что боевые действия в Бахмуте происходят вдоль железнодорожного пути, который делит город пополам
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Длительное время боевые действия в Бахмуте ведут штурмовые десантные подразделения российских войск во взаимодействии с вагнеровцами. Ситуация в Бахмуте является сложной. Боевые действия происходят вдоль железнодорожного пути, который делит Бахмут с севера на юг. На востоке города есть серая зона. военные и российские подразделения. За этим железнодорожным путем расположен городской квартал с высокими застройками, где укреплены наши позиции. Враг пытается уничтожать высотки из артиллерии, чтобы усложнить оборону ВСУ на этих позициях", - отметил Згурец.
По словам эксперта, логистическое обеспечение Бахмута сохраняется.
"Но вокруг Богдановки и Хромового враг возобновил действия, чтобы усложнить поставки для наших войск. Главным путем обеспечения города есть дорога Ивановское - Константиновка", - добавил Згурец.
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