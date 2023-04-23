Ситуация на Бахмутском направлении

Сегодня Генштаб сообщил, что враг вел наступательные действия по трем направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому. Отражены 58 атак РФ. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут. Россия продолжает наступать в городе и вокруг него. Интенсивность городских сражений существенно возросла. Есть продвижение противника по нескольким направлениям, в частности у железнодорожного вокзала и позиций в центре города. Враг двигается по железной дороге и атакует на севере и юге Бахмута. На многих участках объекты переходят из рук в руки. Враг активно применяет авиацию и артиллерию. Есть попадания в дома. Возможно, речь идет о бомбах весом 500 кг, чтобы полностью стереть все постройки, где можно обороняться. Однако наши войска удерживают где-то пятую часть города и стремятся уничтожать врага как можно активнее и больше. "Если это поможет спасти другие украинские города, мы должны делать то, что должны", — цитата командующего 93-й бригады Павла Палисы, героически обороняющего город-крепость. В значительной степени удержание Бахмута зависит от путей обеспечения. В город ведут две дороги: через Хромово и через Ивановское, если не считать другие пути на этом участке, но там передвигаться достаточно сложно. Сейчас наши подразделения сдерживают атаки на обе транспортные артерии. Сегодня Генштаб сообщил, что вблизи Хромового и Ивановского РФ бесполезно наступала.

Лейтенант ВСУ и боец группы "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка отметил, что на видео сражения, снятом батальоном, — посадка, которая перерезала дорогу к Бахмуту и соединяющая Часов Яр и Хромово. Если бы ее занял враг, нельзя было бы осуществлять снабжение нашего гарнизона в Бахмуте. Это усложнило бы оборону. На момент видео украинских штурмовых действий россиянам до дороги оставалось около 100 м. Сначала ВСУ несколько дней перемалывали вражескую живую силу и отслеживали их пути, видели россиян и уничтожали их с помощью дронов. Это происходило круглосуточно. Другими словами, сначала отследили и максимально ослабили противника, затем пошли на штурмовые действия. Бойцы батальона "Да Винчи" провели их профессионально, ведь у нас за этот штурм нет никаких потерь, зато у врага достаточно ощутимы. Самое главное – мы отбросили россиян от дороги. Далее закрепились на этих позициях. Бой с видео – один из многих штурмов, на которые шел враг. Каждый день штурмов было по меньшей мере два - три, бывало и по шесть. Сначала идет артиллерийская подготовка, затем россияне шли живой силой – те самые "мясные штурмы". То есть враг лез по телам своих сослуживцев, пытался продвигаться к нашим позициям. Украинские воины его отслеживали на дальних подступах, отрабатывали по нему артиллерией. Когда он уже подходил на 50 – 70 м, тогда не могла работать наша артиллерия, чтобы не попасть по дружеским огнем. ВСУ выходили из блиндажа и вели стрелковый бой. Это неприятно, потому что, когда военный находится под перекрытием, даже попадание артиллерии или мины сверху дает высокий шанс остаться живым, а на открытом пространстве смертельная опасность растет в разы. Однако, если не выйти, штурмовые действия будет вести враг против ВСУ. Наша задача – как только враг подходит к позициям ВСУ, выходить из защищенного укрытия и вести стрелковый бой. По словам Александра Ябчанка, враг не прекращает артиллерийские атаки и ведет артобстрел во время своих же штурмов, хоть и смещая огонь.

Бой, снятый на видео, – исключение, и батальон "Волки Да Винчи" пытается такого не допускать. Из основного состава группы "Гонор" было четыре человека: Тихий, Бомба, Владос и Александр Ябчанка. Командир взвода был рядом и тоже вел огонь. Командир роты Сергей Филимонов находился на связи постоянно. Тихий взял командование на себя. Это говорит, что воин должен быть индивидуальным и универсальным. Тихий – пехотинец, но он взял на себя ответственность за бой и вытащил его. Враг подошел вплотную к блиндажу. Слева мы уже не могли выйти. Россияне держали под контролем выход из блиндажа "Волков Да Винчи". Врагу оставалось дождаться выхода кого-то из украинских военных, уничтожить его из стрелкового оружия или забросать гранатами. Это он и попытался сделать. Однако россияне не учли того, что люди после повторного попадания мины в блиндаж будут сопротивляться, и выхода справа, выкопанного украинскими военными. Тихий прижался к Ябчанке и вел вместе с ним огонь налево, где враг уже подошел. Затем он выскочил из блиндажа, занял удобную позицию для боя и уничтожил четырех врагов, обезопасив наш левый фланг. Это был переломный момент. Там были ребята, для кого этот бой – первый. Они не сникли и после этого вышли, и украинские военные перенесли огонь на правый фланг. По словам Александра Ябчанка, Тихий поступил как командир. Так же действовал Да Винчи: он не давал повелений, а был впереди и вел за собой. Далее ВСУ планомерно работали по траншее, по которой двигался основной враг, а он атаковал взводом (минимум 20 человек). Сменился противник, и это стало неприятностью, которая едва не привела к потере позиций. Самое главное – взаимодействие в пределах роты, батальона и между бригадами. Со стороны стоял 3-й батальон 92-й бригады - фантастические воины. Однако в пределах батальона вышли три разведчика и остановили 10 - 15 россиян, заставив их убегать. Затем ВСУ уничтожили большинство врагов.

Снабжение Украины западными танками

Эксперт Defense Express Олег Катков отметил, что как бы не считали 230 танков, которые должна получить Украина, по уставам ВСУ и ВС США, девять танковых бригад никак не получится. Согласно американским нормативам, одна танковая бригада должна иметь 87 Abrams. А 230 танков хватит на семь механизированных бригад ВСУ. После заявлений Дании и Нидерландов о планах предоставить Украине 14 Leopard 2, это будет танковая бригада, сформированная именно на этих танках. Если говорить об уже передаваемых танках, то выходим на 70 Leopard 2, Challenger 2. Это также можно считать как отдельную танковую бригаду, где, по параметрам НАТО, должно быть 84 машины. В любом случае мы продолжаем получать технику. Есть множество других машин, в частности Bradley. США ускорили предоставление Abrams. Обучение должно начаться в ближайшее время и длиться десять недель. Возможно, после этого будут дополнительные. Это свидетельствует, что ориентировочно в сентябре – октябре предоставят танки. США говорят о 31 машине, но готовят 250 специалистов. Пропорция между машинами и специалистами – около 50 на 50, что необычно, ведь она обычно другая. Возможно, США будут снабжать больше танков, чем объявили. Об использовании западной техники в боях есть вопросы, ведь видео с ними могли снять на полигонах. Скорее всего, эти танки применят впоследствии и массово, чтобы у врага не было времени приспособиться и аккумулировать опыт.