Об этом в эфире Эспрессо сказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось продвинуться из Ягодного продвинуться на 1,5 км вглубь Бахмута. Трудно удерживать каждый дом, каждый частный сектор. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет немногим более 4 км", - отметил он.

Ярославский добавил, что простреливаются все пути обеспечения Бахмута.

"Без логистики нет ничего – ни ротации, ни подвоза БК. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км это очень опасно. Наша разница от россиян, когда мы брали в оперативное окружение некоторые места при контрнаступлении, россияне бросали все и бежали. Мы стоим - это наш дух", - подчеркнул командир.

Он рассказал, что каждый боец готов стоять.

"Также есть время возвращения из учеб наших корпусов, которые сейчас в Европе. Это очень обученные за 3-4 месяца бригады, которые прошли обучение и возвращаются с пониманием школы НАТО. Все мы ожидаем, что эта группа в поддержку придет и мы сможем расширить эту горловину оперативного котла. Также сейчас под Бахмутом россияне сжигают ЧВК "Вагнер". Это принятое решение их там похоронить", - подытожил Ярославский.