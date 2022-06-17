В Бахмуте умер мирный человек, которого оккупанты ранили в Луганской области

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 16 июня россияне ранили двух мирных жителей Донетчины – в Торецке и Курдюмовке. Кроме того, в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb