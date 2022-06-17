В Бахмуте умер мирный человек, которого оккупанты ранили в Луганской области
За день, 16 июня, российские оккупанты убили 1 мирного жителя в Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 16 июня россияне ранили двух мирных жителей Донетчины – в Торецке и Курдюмовке. Кроме того, в Бахмуте скончался один человек, получивший ранения в Луганской области", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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