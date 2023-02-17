В Бахмуте тела российских военных сваливают в траншеи, - Sky News
Российская армия сосредотачивает усилия на наступательных действиях на Бахмут Донецкой области, сообщается о значительных потерях войск РФ, кое-где тела сваливают в траншеи
Об этом пишут в Sky News.
Журналисты ссылаются на тезисы пресс-офицера украинской 80-й десантно-штурмовой бригады Тараса Дзёбу.
"Россияне присылают много военных (в Бахмут, - ред.). И я не думаю, что это для них приемлемо... Есть места, где их тела просто складывают. Есть траншея, куда... они просто не эвакуируют своих раненых или убитых", – утверждает он.
Отмечается, что российские войска использовали тактику "волн человеческих атак" вокруг Бахмута - тип наступления, предполагающего отправку как можно большего количества солдат без защиты, чтобы победить врага огромным количеством живой силы.
В результате доказательства указывают на большое количество потерь россиян.
- Напомним, аналитики Института изучения войны утверждают, что украинская оборона Бахмута помешает российскому диктатору Владимиру Путину говорить, что российские войска захватили город до 24 февраля 2023 года.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала 6 тыс. жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город по-прежнему находится под обстрелами.
- За прошедшие сутки, 16 февраля, вражеские войска убили в Донецкой области 5 гражданских, 10 жителей области получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное