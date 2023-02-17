В Бахмуте тела российских военных сваливают в траншеи, - Sky News

Об этом пишут в Sky News.

Журналисты ссылаются на тезисы пресс-офицера украинской 80-й десантно-штурмовой бригады Тараса Дзёбу.

"Россияне присылают много военных (в Бахмут, - ред.). И я не думаю, что это для них приемлемо... Есть места, где их тела просто складывают. Есть траншея, куда... они просто не эвакуируют своих раненых или убитых", – утверждает он.

Отмечается, что российские войска использовали тактику "волн человеческих атак" вокруг Бахмута - тип наступления, предполагающего отправку как можно большего количества солдат без защиты, чтобы победить врага огромным количеством живой силы.

В результате доказательства указывают на большое количество потерь россиян.