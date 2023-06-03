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В Бахмуте ситуация условно стабильная, вагнеровцы окончательно еще не покинули город, - Маляр

3 июня, 2023 суббота
17:51
Война с Россией

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что в городе Бахмут ситуация условно стабильная и добавила, что вагнеровцы еще не покинули город окончательно

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в telegram.

По данным Маляр, на Бахмутском направлении российские захватчики пытались вернуть утраченные позиции, однако успеха не достигли.

Российские наемники из военной компании Вагнера окончательно Бахмут еще не покинули. По состоянию на сегодняшний день они проводят инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.

  • 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут.
  • 25 мая террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.
  • По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части. Также ВСУ контролируют вход в сам город.
  • Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.
  • Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута.
  • 2 июня Пригожин заявил, что пути выхода из Бахмута для его бойцов заминированы представителями министерства обороны России.
  • 3 июня сообщалось, что в Бахмуте российское командование перебрасывает силы воздушно-десантных войск на замену вагнеровцам.
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Анна Маляр
Военные новости
Вагнергейт
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