Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в telegram.

По данным Маляр, на Бахмутском направлении российские захватчики пытались вернуть утраченные позиции, однако успеха не достигли.

Российские наемники из военной компании Вагнера окончательно Бахмут еще не покинули. По состоянию на сегодняшний день они проводят инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.