Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает Минобороны в фейсбуке .

"Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", - подчеркнул он.

В ходе жестких боев украинские защитники наносят ощутимые потери врагу.

"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается!" – добавил Сырский.