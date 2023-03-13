В Бахмуте штурмовые отряды вагнеровцев пытаются прорвать оборону и продвинуться в центральные районы, - Сырский
Ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ЧВК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает Минобороны в фейсбуке .
"Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", - подчеркнул он.
В ходе жестких боев украинские защитники наносят ощутимые потери врагу.
"Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается!" – добавил Сырский.
- 12 марта командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире Еспресо заявил , что в Бахмуте может быть повторение Дебальцево – такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.
- А эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил : Силы обороны Украины уничтожили под Бахмутом достаточно большую группировку россиян, которая могла бы попытаться повторно пойти на Киев.
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