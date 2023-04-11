В Бахмуте шесть пограничников три часа отбивали атаки врага, несмотря на угрозу оцепления
Шесть пограничников Луганского отряда в течение трех часов удерживали позиции и отражали атаки существенно превосходившего противника
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Пограничники держали позиции и не давали врагу окружить себя. Когда возникла опасность полного окружения воинов, им на помощь выдвинулась группа огневой поддержки. Огнем из гранатометов и стрелкового оружия атаку окупантов отбили, также удалось обеспечить эвакуацию раненых с места боя.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки россияне вели безрезультатные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили на этом участке фронта около 20 атак противника.
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