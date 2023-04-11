Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники держали позиции и не давали врагу окружить себя. Когда возникла опасность полного окружения воинов, им на помощь выдвинулась группа огневой поддержки. Огнем из гранатометов и стрелкового оружия атаку окупантов отбили, также удалось обеспечить эвакуацию раненых с места боя.