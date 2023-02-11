В Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян, - журналист Цаплиенко
Пограничники в Бахмуте сбили третий, за два дня, российский самолет
Об этом 11 февраля сообщили в telegram-канале журналиста Андрея Цаплиенко.
"Приблизительно час назад расчет ГПСУ, вооруженный переносным ракетным комплексом, завалил российский штурмовик. Предварительно Су-25", - говорится в сообщении.
- ВСУ за вторник, 7 февраля, уничтожили российский штурмовик СУ-25 и враждебный БПЛА типа "Орлан".
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