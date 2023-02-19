Об этом сообщил командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Роберт Броуди (позывной Мадяр).

Он отметил, что сегодня в результате неудачных штурмовых действий ночью оккупанты весь день эвакуируют с поля боя своих раненых и убитых солдат.

Мадяр отметил, что ночь на 19 февраля в Бахмуте была достаточно интенсивной, в частности, на юго-западной (район "самолет") и северной окраинах города. На восточной окраине было спокойно, а на флангах успеха у русских не было. По его словам, оккупантам не удалось дойти до "самолетика", и ВСУ будут делать так, чтобы они не смогли сделать этого и в будущем.

"Прочитал, что китайцы рассматривают возможность поставки российской армии вооружения. Ну так себе новость, потому что, пожалуй, китайцы могут, но это такой сигнал, который я рассматриваю на позитиве", - сказал Мадяр.

Он объяснил, что это означает, что врагам не хватает того боекомплекта, который сейчас у них в недостаточном количестве.