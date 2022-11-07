В Бахмуте россияне снова убили человека

Ночь на 7 ноября в Донецкой области захватчики провели традиционно, интенсивно обстреливая украинских мирных жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко

Раз утро на Донетчине 7 ноября было неспокойным. На рассвете российские оккупанты выпустили 4 ракеты по Краматорску. По предварительной информации, обошлось без жертв. Объемы разрушений устанавливаются.

Интенсивные артобстрелы ночью продолжались на Волновахском направлении. В частности, Угледара и Павловки – без жертв.

На Донецком направлении 2 человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города – без жертв.

На Горловском направлении наибольший урон россияне нанесли Бахмуту – убили 1 человека, ранили еще 2. Повредили 5 частных домов, 1 многоэтажку и 1 предприятие. В Соледарской общине интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, а также под огнем – окрестности Торецкой и Светлодарской общин.

На Лисичанском направлении россияне ранили 1 жителя Лимана, также не прекращают обстреливать Торское и Заречное.

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