В Бахмуте РФ привлекает самые профессиональные подразделения, несущие значительные потери, - Маляр

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала в телеграме.

Она утверждает, что в боях за Бахмут оккупанты ведут интенсивные действия, прилагая максимум усилий: это требует оборонных мер и оперативных решений ВСУ.

"Враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем, они несут значительные потери", - написала Анна Маляр.

Заместитель министра обороны резюмировала, что ситуация контролируемая, командование работает в зоне боевых действий, а решения принимаются круглосуточно.