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В Бахмуте РФ привлекает самые профессиональные подразделения, несущие значительные потери, - Маляр

8 апреля, 2023 суббота
21:55
война с Россией

В боях за город Бахмут в Донецкой области россияне привлекают самые профессиональные подразделения: не только вагнеровцев, но и спецназовцев и десантно-штурмовые отряды Они несут значительные потери

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала в телеграме.

Она утверждает, что в боях за Бахмут оккупанты ведут интенсивные действия, прилагая максимум усилий: это требует оборонных мер и оперативных решений ВСУ.

"Враг привлекает самые профессиональные свои подразделения. Это не только вагнеровцы, но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. Вместе с тем, они несут значительные потери", - написала Анна Маляр.

Заместитель министра обороны резюмировала, что ситуация контролируемая, командование работает в зоне боевых действий, а решения принимаются круглосуточно.

  • Напомним, вечером Генштаб отчитывался, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. Подразделения Сил обороны отразили около 10 атак противника на этом участке фронта.
Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Анна Маляр
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