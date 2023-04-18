В Бахмуте продолжаются тяжелые бои за железнодорожный вокзал, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко рассказал, что в Бахмуте российские оккупационные войска сконцентрировали все свои силы на железнодорожном вокзале
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Если коротко по ситуации в Бахмуте, то россияне продолжают идти на убийство. За последнее время они все свои силы и средства сконцентрировали на железнодорожном вокзале. Также по железнодорожным дорогам в Бахмуте есть элеватор, который они также пытаются полностью разрушить. Это все, на что они сегодня способны. Сбиться в кучу, даже просев по флангам, атаковать в районе железнодорожного вокзала", - рассказал Волощенко.
Боец ВСУ подчеркнул, что оккупанты не оставили попытки перерезать единственный путь, которым украинская армия в Бахмуте получает снаряжение.
"Если раньше россияне более интенсивно атаковали в районе Орехово, Васильевки и Богдановка, Хромово, то сейчас они способны давить только на Хромово. Таким образом они пытаются перерезать единственный путь, по которому Вооруженные силы Украины получают поставки. Однако Силы обороны не дают им этого сделать и работают очень слаженно", - добавил он.
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