Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

РФ не отказывается от планов по оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну. Противник не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения живой силы РФ

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками были сбиты 22 вражеских БПЛА разных типов.

За сутки РФ нанесла 7 ракетных, 49 авиационных ударов и совершила 81 обстрел из РСЗО

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью враг в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Россияне перебрасывают в Луганскую область мобилизованных с психическими расстройствами

С целью пополнения потерь в живой силе, в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из мобилизованных лиц. Известно, что среди вновь прибывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

В последнее время, на фоне значительных потерь, российские оккупанты усиливают контрразведывательные меры во временно захваченных населенных пунктах. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так называемых "информаторов", производятся обыски.

Ситуация по направлениям

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Соханы, Волфин, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенным пунктам Гостре, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивку, Новополье Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловку, Новоандреевку, Новопавловку, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Ивановку, Садовое, Антоновку Херсонской области и город Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.