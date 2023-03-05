Об этом в эфире Еспресо заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий.

"Имею прямую информацию непосредственно из Бахмута. Ситуация крайне тяжелая, особенно после того, как врагам удалось перебить мосты. Сейчас идет решающее ожесточенное сражение за окончательный контроль над обеими трассами и враг не только к ним подошел. С севера россияне уже контролируют, в том числе трассу через Хромово, которая оставалась резервной. Крайне сложная ситуация и с трассой на юге. Она не под контролем физическим россиянам, но простреливается, по ней проскакивают между снарядами", - отметил он.

По словам Дикого, это очень отражается на логистике.

"В город надо завозить и боекомплект, и еду, и питьевую воду, а оттуда постоянная потребность эвакуации раненых. Все это вещи делаются экстремально. Резервные пути - грунтовые дорогие пока не проходимы для тяжелой техники. Город не в полном окружении, но логистика усложнена". безумно, это и является критическим", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что военные держатся, настроение у них правильное, но логистика довоза на критическом рубеже

"Мое предположение – все решится через несколько дней. Ситуацию в нынешнем состоянии долго держать невозможно. Вариантов два – либо отходить, либо отодвинуть врага хотя бы от одной трассы. Ближайшие 3-5 дней это покажут", - подытожил Дикий.