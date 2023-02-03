В Бахмуте получили ранения двое медиков-волонтеров из Норвегии
Во время обстрела города Бахмут Донецкой области в четверг получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен
Об этом их родственники и сам Йонсен рассказали в комментарии VG.
По словам Йонсена, он с Трелвиком в четверг утром получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.
"Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали (обстрел) района, когда увидели, что мы выжили", – сказал доброволец и добавил, что несколько других людей, бывших с ним и Трелвиком, погибли.
Мать Трелвика рассказала, что тот получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь города Днепра для лечения.
Женщина добавила, что норвежские власти готовят эвакуацию раненых через Польшу на родину.
В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили VG, что им известно о ситуации, но от подробностей отказались.
Бахмут, на который совершают постоянные атаки наемники частной военной компании "Вагнера", остается одной из самых горячих "точек" на фронте за последние несколько месяцев. Россия утверждает, что взяла город в оперативное оцепление, что украинская сторона отрицает.
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