Об этом их родственники и сам Йонсен рассказали в комментарии VG.

По словам Йонсена, он с Трелвиком в четверг утром получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним обстрел.

"Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали (обстрел) района, когда увидели, что мы выжили", – сказал доброволец и добавил, что несколько других людей, бывших с ним и Трелвиком, погибли.

Мать Трелвика рассказала, что тот получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь города Днепра для лечения.

Женщина добавила, что норвежские власти готовят эвакуацию раненых через Польшу на родину.

В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили VG, что им известно о ситуации, но от подробностей отказались.

Бахмут, на который совершают постоянные атаки наемники частной военной компании "Вагнера", остается одной из самых горячих "точек" на фронте за последние несколько месяцев. Россия утверждает, что взяла город в оперативное оцепление, что украинская сторона отрицает.