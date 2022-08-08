В Бахмуте полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"
За день, 7 августа, патрульные задержали шесть человек, которые по данным правоохранителей "ждут русский мир"
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Один наш день в Бахмуте: задержали 6 подсвинков, ожидающих русский мир. Разруха и смерть — то, что несут россияне. Однако некоторым недостаточно горя, что несет в себе русский мир", - говорится в сообщении.
По его словам, правоохранители нашли переписку с россиянами.
"Эти чудовища восхищаются и ждут его: переписки со свинособаками, грусть по совку, получение рублей за наводку, нескрываемая ненависть к Украине и украинскому… Да, такие люди нам тоже встречаются на нашей, украинской земле. Но не гнушаются получить гуманитарную помощь от нас и пользуются украинским паспортом..." - сказал он.
Белошицкий добавил, что эти лица не скроются.
- 20 июля в Одессе задержан коллаборант, который призвал россиян нанести по городу ракетный удар, как в Виннице.
- В Украине по состоянию на 7 августа правоохранители расследуют около 26 тысяч дел о подозрении в военных преступлениях, совершенных после полномасштабного вторжения России в Украину.
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