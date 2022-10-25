В Бахмуте полицейские спасли 8-летнего мальчика, родители которого погибли под обстрелами

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Район, где жил мальчик, – под постоянными ударами россиян, а пути к нему были разрушены. Часть дороги полицейским пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль.

Как выяснилось позже, папа и мама ребенка погибли на улице во время артиллерийского удара, когда уехали на похороны. Женщина была на 7 месяце беременности. Теперь Богданчик будет жить в безопасности, ребенка заберет родная тетя.

Напомним, в результате полномасштабной войны России, в Украине 430 детей погибли, еще 818 получили ранения

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