В Бахмуте пограничники сдержали штурмовые группы россиян, пытавшихся прорвать рубеж обороны
В Бахмуте украинские пограничники сдержали две попытки прорыва российских штурмовых групп через рубеж обороны
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Артиллерии и вражеской пехоте штурмовиков бойцы ДПСУ ответили плотным огнем. Стрелковые бои происходили на сверхкоротких дистанциях. Наши воины разобрались с атакующими с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отразили, потери живой силы оккупантов уточняются", – рассказывают пограничники.
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