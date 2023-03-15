Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации ГПСУ, пограничные подразделения во вторник, 14 марта, пресекли попытки прорыва двух штурмовых групп противника. Один из опорных пунктов наших защитников россияне атаковали днем, а другой – в первую половину ночи. Стрелковые стычки продолжались несколько часов, но в конце концов вагнеровцы, не добившись успеха, отступили.

Минометчики-пограничники поразили несколько скоплений пехоты противника, которая концентрировалась у линии столкновения. А снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали станковый пулемет на позиции.

"В общей сложности в течение дня боевой работы пограничники обезвредили 21 оккупанта, из которых 5 убиты, а 16 ранены", - добавили в Госпогранслужбе.