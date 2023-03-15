В Бахмуте пограничники отразили два штурма россиян, ликвидировали пятерых и ранили 16 врагов
Пограничные подразделения за день пресекли попытки прорыва двух штурмовых групп врага в Бахмуте
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
По информации ГПСУ, пограничные подразделения во вторник, 14 марта, пресекли попытки прорыва двух штурмовых групп противника. Один из опорных пунктов наших защитников россияне атаковали днем, а другой – в первую половину ночи. Стрелковые стычки продолжались несколько часов, но в конце концов вагнеровцы, не добившись успеха, отступили.
Минометчики-пограничники поразили несколько скоплений пехоты противника, которая концентрировалась у линии столкновения. А снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали станковый пулемет на позиции.
"В общей сложности в течение дня боевой работы пограничники обезвредили 21 оккупанта, из которых 5 убиты, а 16 ранены", - добавили в Госпогранслужбе.
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