Об этом сообщает ГПСУ.

"За сутки в Бахмуте пограничники отбили 4 атаки и обезвредили 13 окупантов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что трижды противник атаковал ночью, еще одну попытку прорыва совершил днем. Вражеские пехотные волны бойцы ГПСУ встречали огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп забросали гранатами.

"Все попытки противника преодолеть линию обороны были напрасны. Ориентировочные потери врага составили 13 человек: 6 – убиты, еще 7 – ранены", - рассказали в ГПСУ.