В Бахмуте пограничники отбили за сутки 4 атаки россиян
Украинские Силы обороны за сутки отразили четыре вражеских атаки в Бахмуте и обезвредили 13 российских окупантов
Об этом сообщает ГПСУ.
"За сутки в Бахмуте пограничники отбили 4 атаки и обезвредили 13 окупантов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что трижды противник атаковал ночью, еще одну попытку прорыва совершил днем. Вражеские пехотные волны бойцы ГПСУ встречали огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп забросали гранатами.
"Все попытки противника преодолеть линию обороны были напрасны. Ориентировочные потери врага составили 13 человек: 6 – убиты, еще 7 – ранены", - рассказали в ГПСУ.
- Российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении и продвигаются к западу от Дубово-Василевки, а наемники ЧВК Вагнера, вероятно, захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2" в центре города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное