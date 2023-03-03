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В Бахмуте пограничники отбили от вагнеровцев опорный пункт

3 мартa, 2023 пятница
19:09
война с Россией

Украинские защитники-пограничники наносят российскому агрессору потери на Донбассе

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В последней сводке пограничники заявили, что на восточном фронте они ликвидировали три десятка россиян и перехватили дрон.

В Бахмуте под прикрытием артиллерии вагнеровцы атаковали опорный пункт пограничников. Украинцы совершили удачный маневр и начали стрелковый бой, продолжавшийся до темноты. Позиции удалось отбить.

В Донецкой области охранники границы пресекли попытку российского прорыва в один из населенных пунктов. Пограничники-минометчики "ловили" малые стрелковые группы противника во время их передвижения, окончательно ликвидировали штурмовиков из стрелкового оружия.

"Луганщина. Пограничники приземлили вражеский коптер. Дрон достался защитникам невредимым, поэтому теперь будет помогать уничтожать оккупантов", - пишет ГНСУ.

Пограничники успешно отразили все атаки врага. Украинцы уничтожили 11 окупантов, еще 15 ранили.

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