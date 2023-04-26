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В Бахмуте пограничники-минометчики ликвидировали группу россиян

26 апреля, 2023 среда
18:27
Война с Россией

В среду, 26 апреля, украинским пограничникам-минометчикам удалось ликвидировать группу российских террористов в пригородной застройке Бахмута

Об этом сообщает ГПСУ в телеграме.

"Операторы БПЛА обнаружили перемещение вражеских сил в пригородной застройке. Подразделение противника двигалось в сторону позиций украинских защитников. Поэтому пограничники-минометчики получили задачу: уничтожить. И справились с этим на отлично! 2 захватчика уничтожены, еще 3 – ранены", - пишет Госпогранслужба.

Украина
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