В Бахмуте пограничники-минометчики ликвидировали группу россиян
В среду, 26 апреля, украинским пограничникам-минометчикам удалось ликвидировать группу российских террористов в пригородной застройке Бахмута
Об этом сообщает ГПСУ в телеграме.
"Операторы БПЛА обнаружили перемещение вражеских сил в пригородной застройке. Подразделение противника двигалось в сторону позиций украинских защитников. Поэтому пограничники-минометчики получили задачу: уничтожить. И справились с этим на отлично! 2 захватчика уничтожены, еще 3 – ранены", - пишет Госпогранслужба.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное