В Бахмуте пограничники-минометчики ликвидировали группу россиян

Об этом сообщает ГПСУ в телеграме.

"Операторы БПЛА обнаружили перемещение вражеских сил в пригородной застройке. Подразделение противника двигалось в сторону позиций украинских защитников. Поэтому пограничники-минометчики получили задачу: уничтожить. И справились с этим на отлично! 2 захватчика уничтожены, еще 3 – ранены", - пишет Госпогранслужба.