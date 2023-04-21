В Бахмуте пограничники ликвидировали штурмовую группу террористов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера пограничники в Бахмуте отбили одну из атак, стрелковым боем уничтожив вражескую штурмовую группу. Еще 2 попытки прорыва остановили на другом направлении Донетчины. Внезапно оккупанты атаковали опорный пункт наших бойцов и получили отпор. Возобновив наступление, успеха достичь им не удалось", - пишет ДПСУ.

Всего за прошедшие сутки украинские пограничники ликвидировали 25 российских захватчиков в Донецкой области. Из них 9 убиты и 16 ранены.