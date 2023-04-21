В Бахмуте пограничники ликвидировали штурмовую группу террористов
В четверг, 20 апреля, украинские пограничники стрелковым боем уничтожили штурмовую группу российских террористов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера пограничники в Бахмуте отбили одну из атак, стрелковым боем уничтожив вражескую штурмовую группу. Еще 2 попытки прорыва остановили на другом направлении Донетчины. Внезапно оккупанты атаковали опорный пункт наших бойцов и получили отпор. Возобновив наступление, успеха достичь им не удалось", - пишет ДПСУ.
Всего за прошедшие сутки украинские пограничники ликвидировали 25 российских захватчиков в Донецкой области. Из них 9 убиты и 16 ранены.
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