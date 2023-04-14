В Бахмуте пограничники ликвидировали 5 вагнеровцев, еще 9 ранили

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГПСУ.

"В Бахмуте очередная группа вагнеровцев стала удобрением! Пограничники отбили атаку штурмовиков на подступах к опорному пункту. Наши защитники встретили наемников ЧВК Вагнера огнем из стрелкового оружия и гранатометов. По огневым точкам оккупантов били и пограничники-минометчики. Враг отступил", - пишут пограничники.

Известно, что в бою российские захватчики потеряли 14 человек: 5 вагнеровцев убиты, еще 9 ранены.