В Бахмуте погиб волонтер-медик из США

Речь идет в заявлении Global Response Medicine, группы гуманитарной помощи, которую он основал, пишет CNN.

Род, ветеран морской пехоты США, числился как "убитый при оказании помощи" во время миссии с другой организацией, говорится в заявлении GRM, опубликованном в социальных сетях.

"Вчера основатель GRM Пит Рид был убит в Бахмуте, Украина. Пит был основой GRM, занимая пост президента правления в течение 4 лет. В январе Пит ушел из GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время предоставление помощи", - говорится в сообщении в Instagram.

"Это яркое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются спасатели и гуманитарные работники в зонах конфликта, когда они обслуживают попавших под перекрестный огонь граждан. Питу было всего 33 года, но он прожил всю жизнь, служа другим, сначала как военнослужащий морской пехоты США , а затем в гуманитарной помощи. GRM будет пытаться почтить его наследие и самоотверженное служение, которое он практиковал", - говорится в заявлении.

Род также числился директором по Украине на сайте Global Outreach Doctors.

Представитель Государственного департамента США подтвердил "недавнюю смерть гражданина США в Украине", когда его попросили прокомментировать.

"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сказал представитель Госдепа. "Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить".

Жена Рида, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, что ее муж не только жил по своему долгу, но и, очевидно, погиб, спасая жизнь другого члена команды.

"Он эвакуировал мирных жителей и помогал раненым, когда его автомобиль скорой помощи обстреляли. Он умер, делая то, в чем он был великолепен, что дало ему жизнь и что он любил, и, видимо, спасая члена команды своим собственным телом", - сообщение сказал.

Согласно страницам биографии на вебсайте Global Response Medicine и Global Outreach Doctors, Рид начал свою гуманитарную карьеру, работая после шторма Сэнди, бушующего в его родном штате Нью-Джерси. Также он возглавлял медицинские бригады во время битвы за Мосул в Ираке, леча более 10 000 пациентов с травмами.