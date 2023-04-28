В Бахмуте погиб дзюдоист Паращук
На фронте, в Бахмуте, погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук
Об этом сообщает официальный фейсбук Федерации дзюдо Украины.
"Еще одна потеря в семье дзюдо... 22 апреля в Бахмуте погиб дзюдоист Виталий Паращук, 26 апреля его похоронили в Черновцах, на кладбище в Садгоре. Светлая память герою", - пишет Федерация.
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