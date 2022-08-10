Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По предварительным подсчетам, повреждены 12 домов, в 4 из них загорелись пожары.

"Около 11:40 россияне открыли огонь по городу с РСЗО. Удар снова пришелся на жилой квартал. Бахмут остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. Остаться здесь — опасно! Россияне никогда не воевали с честью — не будут начинать и сейчас. Они будут убивать гражданских столько, сколько смогут. Еще раз призываю всех — эвакуируйтесь! Спасти себя и своих близких!", - написал Кириленко.

Руководитель Донецкой ОВА заявил, что погибли по меньшей мере 6 человек. По информации Офиса Генпрокурора, количество жертв составляет семь человек.

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