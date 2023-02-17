В Бахмуте от рук захватчиков погибли 5 мирных жителей

Об этом передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .

"Россия убивает гражданских! За 16 февраля россияне убили 5 жителей Донетчины - в Бахмуте", - отметил он.

Еще 10 человек в области получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1372 жителей Донетчины и ранила по меньшей мере 3062. Однако эти данные не являются окончательными: невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.