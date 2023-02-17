В Бахмуте от рук захватчиков погибли 5 мирных жителей
За прошедшие сутки, 16 февраля, вражеские войска убили в Донецкой области 5 гражданских, 10 жителей области получили ранения
Об этом передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме .
"Россия убивает гражданских! За 16 февраля россияне убили 5 жителей Донетчины - в Бахмуте", - отметил он.
Еще 10 человек в области получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1372 жителей Донетчины и ранила по меньшей мере 3062. Однако эти данные не являются окончательными: невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- По данным Генштаба, 16 февраля противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переделанные ЗРК С-300, - по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
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