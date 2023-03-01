Об этом в комментарии CNN рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Украины Татьяна Игнатченко.

"Около 4500 мирных жителей остаются в Бахмуте. В том числе 48 детей, которые не могут быть эвакуированы, потому что они живут в недоступных местах", – сказала она.

Чиновница отметила, что у этих людей хватает еды и медикаментов.

"В городе есть еда, вода, лекарства. Людей обеспечили всем заранее", - рассказала Игнатченко.

В то же время, она считает, что "ситуация чрезвычайно опасна для гражданских", и закликает людей эвакуироваться.