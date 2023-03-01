В Бахмуте остаются около 4500 мирных жителей, среди них 48 детей, – ОВА
В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей
Об этом в комментарии CNN рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Украины Татьяна Игнатченко.
"Около 4500 мирных жителей остаются в Бахмуте. В том числе 48 детей, которые не могут быть эвакуированы, потому что они живут в недоступных местах", – сказала она.
Чиновница отметила, что у этих людей хватает еды и медикаментов.
"В городе есть еда, вода, лекарства. Людей обеспечили всем заранее", - рассказала Игнатченко.
В то же время, она считает, что "ситуация чрезвычайно опасна для гражданских", и закликает людей эвакуироваться.
- В правительстве разрабатывают проект решения об обязательной эвакуации из зоны боевых действий семей с детьми.
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