В Бахмуте остаются менее пяти тысяч жителей, - ОВА

Об этом сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Однако сейчас уже менее пяти тысяч, говорит он.

В городе также остаются около 140 детей. Всего было эвакуировано 12 тыс. детей.

В то же время Кириленко подчеркнул, что количество находящихся в Бахмуте людей должны свести к минимуму.

Он пояснил, что сейчас разрешено въезжать и уезжать из города людям, имеющим пропуск в Бахмуте.

"Военные должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи", - отметил Кириленко.

В настоящее время Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта.