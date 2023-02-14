В Бахмуте остаются менее пяти тысяч жителей, - ОВА
Сейчас менее пяти тысяч жителей остались в Бахмуте, где недавно ограничили въезд
Об этом сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире телемарафона.
Еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Однако сейчас уже менее пяти тысяч, говорит он.
В городе также остаются около 140 детей. Всего было эвакуировано 12 тыс. детей.
В то же время Кириленко подчеркнул, что количество находящихся в Бахмуте людей должны свести к минимуму.
Он пояснил, что сейчас разрешено въезжать и уезжать из города людям, имеющим пропуск в Бахмуте.
"Военные должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи", - отметил Кириленко.
В настоящее время Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта.
- С понедельника, 13 февраля, Бахмут перешел на пропускную систему. Гражданские лица и пресса могут въезжать в город только по спецпропускам.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо заявил, что в течение следующих нескольких дней будут проходить важные события вокруг Бахмута.
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