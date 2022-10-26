Об этом в эфире Эспрессо рассказал боец ТРО Егор Фирсов.

"Я хочу подчеркнуть, что это маленькая часть людей. Нельзя говорить обо всем Бахмуте. Значительное большинство, 90% людей, из Бахмута уехали. Остались эти условные 10%, я на самом деле не знаю, сколько это, но это точно несколько тысяч человек, которые по разным причинам ехать не хотят", - сказал он.

Егор Фирсов отметил, что не все оставшиеся в городе жители Бахмута ждут возвращения российских оккупантов.

"Не все там вата, я встречал одного мужчину, у которого огромная собака и он не бросает своего пса, он гуляет с ним по городу, мы – военные – его все знаем, он за Украину, никакой не ожидаем, но это его причина" , – добавил он.

8-летнего мальчика Богдана, оставшегося в Бахмуте , спасли из-под огня. Его семью убили россияне.

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