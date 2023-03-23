Об этом на брифинге сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят выезжать из города от слова совсем. Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются уезжать. У нас же есть домашние адреса, проводится квартирный обход работниками Нацполиции" и ГСЧС, но люди даже скрываются и не хотят уезжать", - рассказал чиновник.

Он отметил, что детей из детских домов и интернатов давно эвакуировали. А у тех детей, которые остаются с родителями в городе, есть достаточно пищи и гигиенических наборов, заверил Кириленко.