В Бахмуте остается менее 3,5 тыс. жителей, из них 32 ребенка, – ОВА
В Бахмуте Донецкой области по состоянию на 23 марта остается менее трех с половиной тысяч жителей, среди которых 32 ребенка. Люди скрываются от эвакуации
Об этом на брифинге сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят выезжать из города от слова совсем. Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются уезжать. У нас же есть домашние адреса, проводится квартирный обход работниками Нацполиции" и ГСЧС, но люди даже скрываются и не хотят уезжать", - рассказал чиновник.
Он отметил, что детей из детских домов и интернатов давно эвакуировали. А у тех детей, которые остаются с родителями в городе, есть достаточно пищи и гигиенических наборов, заверил Кириленко.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий.
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