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В Бахмуте нет полноценных уличных боев – в той части, которую можно назвать городом россиян нет, – офицер батальона "Свобода" Назаренко

4 февраля, 2023 суббота
19:45
война с Россией

В Бахмуте не идут полноценные уличные бои – они ведутся на окраинах города, на подступах к нему, в частных секторах

Об этом в эфире Еспресо сказал лейтенант, заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Владимир Назаренко.

"Очень сложная ситуация. Очень разные новости и слухи доходят. Россияне пытаются распространить панические настроения среди Сил обороны. Никто не собирается сдавать город, наоборот укрепляется оборона. В той части, которую можно назвать городом – враг не присутствует. Бои ведутся в окрестностях, на подступах, в частных секторах и т.д. Говорить о полноценных уличных боях не приходится. Это не лобовое сражение в городской застройке", - рассказал он.

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