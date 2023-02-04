В Бахмуте нет полноценных уличных боев – в той части, которую можно назвать городом россиян нет, – офицер батальона "Свобода" Назаренко
В Бахмуте не идут полноценные уличные бои – они ведутся на окраинах города, на подступах к нему, в частных секторах
Об этом в эфире Еспресо сказал лейтенант, заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Владимир Назаренко.
"Очень сложная ситуация. Очень разные новости и слухи доходят. Россияне пытаются распространить панические настроения среди Сил обороны. Никто не собирается сдавать город, наоборот укрепляется оборона. В той части, которую можно назвать городом – враг не присутствует. Бои ведутся в окрестностях, на подступах, в частных секторах и т.д. Говорить о полноценных уличных боях не приходится. Это не лобовое сражение в городской застройке", - рассказал он.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ не сдадут Бахмут.
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