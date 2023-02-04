Об этом в эфире Еспресо сказал лейтенант, заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Владимир Назаренко.

"Очень сложная ситуация. Очень разные новости и слухи доходят. Россияне пытаются распространить панические настроения среди Сил обороны. Никто не собирается сдавать город, наоборот укрепляется оборона. В той части, которую можно назвать городом – враг не присутствует. Бои ведутся в окрестностях, на подступах, в частных секторах и т.д. Говорить о полноценных уличных боях не приходится. Это не лобовое сражение в городской застройке", - рассказал он.