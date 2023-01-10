В Бахмуте находится семья с младенцем, которому несколько месяцев, - волонтер
В Бахмуте находится семья, живущая в подъезде с ребенком, которому несколько месяцев - они не хотят эвакуироваться из прифронтового города
Об этом в эфире Еспресо рассказал волонтер Александр Качура.
"Мы вчера попали под обстрел, когда везли семье с маленьким ребенком генератор. Люди ехать не хотят, потому что нет денег, некуда ехать, еще что-то", - сказал он.
Волонтер рассказал о семье, живущей в подъезде с маленьким ребенком.
"Он родился 2-3 месяца назад. У матери были тяжелые роды. Я так понимаю, что в больнице Бахмута. Они приняли решение не ехать, потому что транспортабельность жены вызывает сомнения. Очень много таких ситуаций. Мы вчера спускались в подвал, там мерзнут руки .Я не представляю, как там можно жить и спать. Люди иногда категорически ехать не хотят", - подчеркнул Качура.
Он перечислил первоочередные потребности жителей Бахмута.
"Это - топливо, генераторы, буржуйки, дрова. Еда у них есть. Также нуждаются в лекарстве, питьевой воде. Я считаю, им лучше выезжать", - подытожил он.
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