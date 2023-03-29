Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад генерала Марка Милли Комитета Палаты представителей США.

"Они (бойцы ЧВК Вагнер, - ред.) сейчас ведут боевые действия в первую очередь в Бахмуте. Вероятно, речь идет о 6000 или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 000 или 30 000 новобранцев, которых они получают, многие из которых происходят из тюрем", - говорит Милли.

Генерал армии США отмечает, что вагнеровцы несут огромные потери в районе Бахмута Донецкой области: "Украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений".

Также Милли озабочен сближением Китая, Ирана и РФ.

"Я бы не назвал это настоящим полным союзом в реальном смысле этого слова, но мы видим, как они (Россия и Китай, – ред.) сближаются, и это хлопотно. А потом, если добавить в Иран… эти три страны вместе будут проблематичны еще много лет, я думаю, особенно Россия и Китай из-за их состоятельности", - считает председатель Объединенного комитета начальников штабов.