В Бахмуте на Донетчине воюют около 6 тыс. наемников Вагнера, - генерал Милли
29 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что в Бахмуте воюют около 6 тысяч бойцов ЧВК Вагнер
Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад генерала Марка Милли Комитета Палаты представителей США.
"Они (бойцы ЧВК Вагнер, - ред.) сейчас ведут боевые действия в первую очередь в Бахмуте. Вероятно, речь идет о 6000 или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 000 или 30 000 новобранцев, которых они получают, многие из которых происходят из тюрем", - говорит Милли.
Генерал армии США отмечает, что вагнеровцы несут огромные потери в районе Бахмута Донецкой области: "Украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений".
Также Милли озабочен сближением Китая, Ирана и РФ.
"Я бы не назвал это настоящим полным союзом в реальном смысле этого слова, но мы видим, как они (Россия и Китай, – ред.) сближаются, и это хлопотно. А потом, если добавить в Иран… эти три страны вместе будут проблематичны еще много лет, я думаю, особенно Россия и Китай из-за их состоятельности", - считает председатель Объединенного комитета начальников штабов.
- 24 марта Милли заявил, что Ирану понадобится всего несколько месяцев для того, чтобы создать собственное ядерное оружие.
- Командующий объединенным комитетом начальников штабов США генерал Марк Милли пообещал, что США не позволят Ирану создать ядерное оружие.
- Украинские военные отвергли россиян от важного пути снабжения в Бахмуте, заявила британская разведка.
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