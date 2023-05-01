Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Есть случаи, когда контактные бои между нашими воинами и противником идут на расстоянии 5-10 метров. Эти бои проходят прямо в окопах, траншеях и в городе. Задачи нашей артиллерии и ударных БПЛА снизить интенсивность контактных боев. Мы пытаемся уничтожать врага дистанционно. Однако в Бахмуте это почти невозможно. Поскольку контактные бои в городе сейчас на первом месте", - рассказал Маляревич.

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