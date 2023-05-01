В Бахмуте контактные бои идут на расстоянии 10 метров, - младший сержант ударной роты БПЛА Маляревич
Младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92-й бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ Олесь Маляревич сообщил, что в Бахмуте продолжаются контактные бои на очень близком расстоянии
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Есть случаи, когда контактные бои между нашими воинами и противником идут на расстоянии 5-10 метров. Эти бои проходят прямо в окопах, траншеях и в городе. Задачи нашей артиллерии и ударных БПЛА снизить интенсивность контактных боев. Мы пытаемся уничтожать врага дистанционно. Однако в Бахмуте это почти невозможно. Поскольку контактные бои в городе сейчас на первом месте", - рассказал Маляревич.
Фото: Getty Images
- 1 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские военные отбили более 36 атак врага и продолжают держать оборону в Бахмуте и Марьинке Донецкой области.
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