Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

За минувшие сутки, 1 августа, российские оккупанты во время обстрелов убили 3 мирных жителей в Донецкой области. В частности, два человека в Марьинке и еще один - в Бахмуте.

Также известно, что еще 3 украинца ранены.

Количество пострадавших в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.

"Россия убивает гражданских! За каждое преступление на нашей земле россияне будут отвечать", – добавил Кириленко.

1 августа стало известно, что за минувшие сутки армия РФ убила троих мирных жителей Донецкой области, еще 16 получили ранения.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

В большинстве городов Донецкой области нет желания эвакуироваться - люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются.

30 июля войска РФ ударили по городам и селам Донетчины авиацией и ракетами Р-500 "Искандер-К", артиллерией и "градами", в результате чего разрушены и повреждены 52 гражданских объекта.

В ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра.

По состоянию на 29 июля известно, что украинские военные отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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