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Главная война с Россией В Бахмуте и Марьинке в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей

В Бахмуте и Марьинке в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей

2 августа, 2022 вторник
08:42
война с Россией

1 августа в Донецкой области от обстрелов российских оккупантов погибли трое мирных жителей, еще столько же ранены

Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

За минувшие сутки, 1 августа, российские оккупанты во время обстрелов убили 3 мирных жителей в Донецкой области. В частности, два человека в Марьинке и еще один - в Бахмуте.

Также известно, что еще 3 украинца ранены.

Количество пострадавших в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.

"Россия убивает гражданских! За каждое преступление на нашей земле россияне будут отвечать", – добавил Кириленко.

  • 1 августа стало известно, что за минувшие сутки армия РФ убила троих мирных жителей Донецкой области, еще 16 получили ранения.
  • 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
  • В большинстве городов Донецкой области нет желания эвакуироваться - люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются.
  • 30 июля войска РФ ударили по городам и селам Донетчины авиацией и ракетами Р-500 "Искандер-К", артиллерией и "градами", в результате чего разрушены и повреждены 52 гражданских объекта.
  • В ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра.
  • По состоянию на 29 июля известно, что украинские военные отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Донетчина
Бахмут
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