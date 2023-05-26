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В Бахмуте и Авдеевке остаются 8 детей, родители категорически отказываются эвакуироваться

26 мая, 2023 пятница
17:49
Война с Россией

В горячих точках Донбасса, где продолжаются боевые действия, еще остаются дети, чьи родители их скрывают или отказываются уехать. По состоянию на 23 мая эвакуировано 128 детей, дополнительно обнаружено – 10

Об этом сообщили в Донецкой областной госадминистрации.

С целью защиты детей, находящихся в зоне проведения боевых действий, в условиях военного положения Правительством было принято решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями.

С 7 апреля обязательная принудительная эвакуация охватила 21 населенный пункт. По состоянию на 23 мая эвакуировано 128 детей, дополнительно обнаружено 10 детей. По состоянию на 23 мая эвакуировано 128 детей, дополнительно обнаружено 10 детей. В населенных пунктах, где ведутся боевые действия, остается 8 детей, а именно: г. Бахмут - 4, Авдеевка - 1 (родители скрывают ребенка), г.Красногоровка - 2, с.Керамик - 1 (родители категорически отказываются).

Представитель Донецкой ОВА Александр Вдовенко призвал людей выехать в более безопасные регионы Украины.

"К сожалению, обстрелы со стороны оккупантов становятся все чаще. Почти каждый день поступает информация о раненых и погибших гражданских, поэтому не пренебрегайте своей жизнью и жизнью своих детей. Помните - эвакуация спасает жизнь!", - сказал он.

Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается принудительная эвакуация из других населенных пунктов Донбасса, где ведутся активные боевые действия. Решение будет принято после согласования с военными и штабом при Минреинтеграции.

  • Во вторник, 23 мая, Россия нанесла ракетный удар по зданию бывшей железнодорожной больницы в Авдеевке, убив по меньшей мере четырех мирных жителей.
Донетчина
Авдеевка
Бахмут
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