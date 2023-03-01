Самое горячее направление – Бахмут

Начнем с фронтов, где враг пытается продавить нашу оборону на пяти разных направлениях. Самое горячее - Бахмут и подступы к городу, где активные боевые действия продолжаются уже семь месяцев и враг терпит колоссальные потери. Сейчас боевые действия продолжаются на севере, востоке, юге города и в самом городе. Из нескольких логистических путей для обеспечения Бахмута сейчас главным образом используется только один – дорога от Часового Яра через Хромово.

Враг изо всех сил хочет приблизиться к Хромову, от Берховки и Ягодного. И это расстояние между двумя вражескими клещами вокруг Хромова где-то четыре километра.

Ситуация достаточно сложная. Поэтому в зарубежных изданиях время от времени появляется сообщение о рациональности отхода нашей группировки на новые позиции, если риск оперативного окружения Бахмута будет расти.

Но на самом деле есть и наша реакция. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что командующий сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в Бахмут принял решение о перемещении дополнительных подразделений. Речь идет об усилении нашей группировки. А по поводу удержания Бахмута заявлено, что решение удержать город является военным, а не политическим. В свою очередь сегодня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN по поводу отвода войск от Бахмута сказал, что только командование видит насколько такая необходимость есть в той или иной ситуации. И по словам Сергея Череватого сейчас такого решения нет.

Если уже ближе к окопам, там, где держат оборону наши воины, то я разговаривал со своим товарищем от артиллерии, и на вопрос, какая ситуация в городе, он сказал: на четыре балла. Я спросил, по какой шкале, по 12-бальной или по 5-бальной? Он ответил: по 5-бальной, потому что вчера был туман, стреляли меньше, а после утра началась нормальная погода, также есть боеприпасы и все условия для уничтожения противника. Хотя, говорит, что существуют потери врага и будет пауза, потому что не может агрессор так долго выдерживать такие колоссальные потери. Хотя потери есть и с нашей стороны, прежде всего, на линии, где происходит столкновение с противником в зоне окопов. Если мы берем весь участок фронта и несколько рубежей вглубь Бахмутского направления, то по данным группы "Информационное Сопротивление", противник здесь сосредоточил до 28 тысяч личного состава, до 130 танков, до 300 БМП и до 160 различных артсистем калибра свыше 100 мм. Действия вокруг Бахмута – это война сил, резервов, и главное, крепости духа.

Евгений Оропай, лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины рассказал из зоны Бахмута, что усилились пехотные вражеские штурмы. За последние две недели враг сильно увеличил свое влияние, линия столкновения динамично меняется. Есть определенные вражеские успехи, противник использует артиллерию и все имеющиеся у него средства и силы. Максимально бросает свои войска, которые у него есть, как регулярные, так и вагнеровцы. Есть несколько разных групп вагнеровцев: подготовленные, менее подготовленные и черви, которых бросают как пушечное мясо.

Командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины отметил, что на любом участке этого направления ситуация всегда тяжелая, то есть враг постоянно штурмует, пытается показать хоть какие-то результаты по своему зомби-ящику. На самом деле то, что противник хочет, и то, что он может, и то, что сделал, – это все очень отличается. Действительно, у них есть ситуативные успехи на участках, на которых враг пытается пробиться от Берховки, Ягодного до Богдановки, при этом такого количества уничтожаемой здесь вражеской пехоты и техники нет ни на одном направлении. Это служит большим плацдармом для того, чтобы подготовиться, накопить силы, дождаться ленд-лиза и тех технических средств, которые нам будут предоставляться для контрнаступательных действий.

Лейтенант Оропай напомнил о событиях в Мариуполе, когда враг сконцентрировал там большое количество своих средств и сил для истощения города, не обращая внимания на другие направления, что и дало нам возможность в то время совершить контрнаступательные действия и освободить большую часть территорий. И сейчас повторяется такая же ситуация с Бахмутом. Но рациональность удерживать этот город зависит от наших защитников, нашего руководства и характера.

Оропай подчеркнул, что надежное обеспечение наших подразделений есть. Трасса Константиновка – Бахмут, Ивановское – Бахмут контролируется защитниками Сил обороны. Враг большие силы отдает, чтобы взять южную сторону Бахмута, то есть захватить определенный участок трассы, чтобы не дать возможность подвозить нам БК и вывозить тяжелораненых, доставлять подкрепление и обеспечение. Но там стоят невероятно крутые бригады. Честь и слава каждому защитнику, стоящему именно на этом направлении, и всем, кто сейчас выполняет боевые задания и стоит на линии обороны. Ситуация очень сложная и ребята просто держатся.

Командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины отметил, что чувствуется сильное влияние вражеских пехотинцев. Побратимам, которые стоят на этом направлении, сейчас тяжело. Не могу сказать, что есть колоссальная поддержка, что несколько наших бригад зашли на помощь или на ротацию. Некоторые бригады действительно сменились, уехали на укомплектование. Даже если идет какое-то усиление, то оно растягивается по всей линии и затыкаются самые сложные места.