Главная English Львов Таблоид
ru en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи В Бахмуте есть боеприпасы и все условия для уничтожения противника. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

В Бахмуте есть боеприпасы и все условия для уничтожения противника. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
1 мартa, 2023 среда
21:06
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Враг пытается продавить нашу оборону на пяти разных направлениях. Самое горячее – Бахмут, который противник пытается захватить уже семь месяцев

Самое горячее направление – Бахмут

Начнем с фронтов, где враг пытается продавить нашу оборону на пяти разных направлениях. Самое горячее - Бахмут и подступы к городу, где активные боевые действия продолжаются уже семь месяцев и враг терпит колоссальные потери. Сейчас боевые действия продолжаются на севере, востоке, юге города и в самом городе. Из нескольких логистических путей для обеспечения Бахмута сейчас главным образом используется только один – дорога от Часового Яра через Хромово.

Враг изо всех сил хочет приблизиться к Хромову, от Берховки и Ягодного. И это расстояние между двумя вражескими клещами вокруг Хромова где-то четыре километра.

Ситуация достаточно сложная. Поэтому в зарубежных изданиях время от времени появляется сообщение о рациональности отхода нашей группировки на новые позиции, если риск оперативного окружения Бахмута будет расти.

Но на самом деле есть и наша реакция. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что командующий сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в Бахмут принял решение о перемещении дополнительных подразделений. Речь идет об усилении нашей группировки. А по поводу удержания Бахмута заявлено, что решение удержать город является военным, а не политическим. В свою очередь сегодня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN по поводу отвода войск от Бахмута сказал, что только командование видит насколько такая необходимость есть в той или иной ситуации. И по словам Сергея Череватого сейчас такого решения нет.

Если уже ближе к окопам, там, где держат оборону наши воины, то я разговаривал со своим товарищем от артиллерии, и на вопрос, какая ситуация в городе, он сказал: на четыре балла. Я спросил, по какой шкале, по 12-бальной или по 5-бальной? Он ответил: по 5-бальной, потому что вчера был туман, стреляли меньше, а после утра началась нормальная погода, также есть боеприпасы и все условия для уничтожения противника. Хотя, говорит, что существуют потери врага и будет пауза, потому что не может агрессор так долго выдерживать такие колоссальные потери. Хотя потери есть и с нашей стороны, прежде всего, на линии, где происходит столкновение с противником в зоне окопов. Если мы берем весь участок фронта и несколько рубежей вглубь Бахмутского направления, то по данным группы "Информационное Сопротивление", противник здесь сосредоточил до 28 тысяч личного состава, до 130 танков, до 300 БМП и до 160 различных артсистем калибра свыше 100 мм. Действия вокруг Бахмута – это война сил, резервов, и главное, крепости духа.

Евгений Оропай, лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины рассказал из зоны Бахмута, что усилились пехотные вражеские штурмы. За последние две недели враг сильно увеличил свое влияние, линия столкновения динамично меняется. Есть определенные вражеские успехи, противник использует артиллерию и все имеющиеся у него средства и силы. Максимально бросает свои войска, которые у него есть, как регулярные, так и вагнеровцы. Есть несколько разных групп вагнеровцев: подготовленные, менее подготовленные и черви, которых бросают как пушечное мясо.

Командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины отметил, что на любом участке этого направления ситуация всегда тяжелая, то есть враг постоянно штурмует, пытается показать хоть какие-то результаты по своему зомби-ящику. На самом деле то, что противник хочет, и то, что он может, и то, что сделал, – это все очень отличается. Действительно, у них есть ситуативные успехи на участках, на которых враг пытается пробиться от Берховки, Ягодного до Богдановки, при этом такого количества уничтожаемой здесь вражеской пехоты и техники нет ни на одном направлении. Это служит большим плацдармом для того, чтобы подготовиться, накопить силы, дождаться ленд-лиза и тех технических средств, которые нам будут предоставляться для контрнаступательных действий.

Лейтенант Оропай напомнил о событиях в Мариуполе, когда враг сконцентрировал там большое количество своих средств и сил для истощения города, не обращая внимания на другие направления, что и дало нам возможность в то время совершить контрнаступательные действия и освободить большую часть территорий. И сейчас повторяется такая же ситуация с Бахмутом. Но рациональность удерживать этот город зависит от наших защитников, нашего руководства и характера.

Оропай подчеркнул, что надежное обеспечение наших подразделений есть. Трасса Константиновка – Бахмут, Ивановское – Бахмут контролируется защитниками Сил обороны. Враг большие силы отдает, чтобы взять южную сторону Бахмута, то есть захватить определенный участок трассы, чтобы не дать возможность подвозить нам БК и вывозить тяжелораненых, доставлять подкрепление и обеспечение. Но там стоят невероятно крутые бригады. Честь и слава каждому защитнику, стоящему именно на этом направлении, и всем, кто сейчас выполняет боевые задания и стоит на линии обороны. Ситуация очень сложная и ребята просто держатся.

Командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины отметил, что чувствуется сильное влияние вражеских пехотинцев. Побратимам, которые стоят на этом направлении, сейчас тяжело. Не могу сказать, что есть колоссальная поддержка, что несколько наших бригад зашли на помощь или на ротацию. Некоторые бригады действительно сменились, уехали на укомплектование. Даже если идет какое-то усиление, то оно растягивается по всей линии и затыкаются самые сложные места.

Новости
Мариуполь
военные силы Украины
война с Россией
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Вагнергейт
оружие для Украины
потери окуппантов
Колонка Згурца
ленд-лиз
Читайте также:
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
27 февраля, 2023 понедельник
В Украине приостанавливает работу крупнейший в Европе завод тяжелого машиностроения
28 февраля, 2023 вторник
Так тяжело еще в Бахмуте не было, ситуация адская, - военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр" Бабичев
Кримський міст
1 мартa, 2023 среда
В Крыму прогремели взрывы
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.32
    Покупка 38.32
    Продажа 39.27
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
1 мартa
22:48
Обновлено
На Сумщине сработало ПВО
22:22
В Румынии "почетным советником" премьер-министра стал робот с искусственным интеллектом
21:58
Обзор
Самое крупное танковое сражение войны, россияне потерпели неудачу в Угледаре, а Украина пережила зимний террор Путина. Мировые СМИ об Украине 1 марта
21:48
Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону, - Зеленский
21:42
Российский бизнесмен Тиньков просит Британию снять с него санкции: говорит, что не поддерживает Путина
21:25
США
В США продлили чрезвычайное положение из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину
21:01
Футболист сборной Северной Македонии перешел в "Динамо" за 250 тысяч евро
20:49
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: на здании вывесили призыв выгнать РФ из ООН
20:38
РФ нанесла ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре Полтавщины
20:28
Российские снаряды разрушили дома и фермерское хозяйство на Никопольщине. Убито поголовье животных
20:15
Эксклюзив
Через три дня из Авдеевки вывезли 8 человек, - руководитель ВГА Барабаш
20:07
Инклюзивный туалет и безбарьерное купе: Укрзализныця получила 100 новых вагонов
20:06
OPINION
Константин Москалец
Прилетела ласточка
20:00
Обзор
Победные новости 371 дня войны: пять поражений РФ от Кулебы, мосты от Швеции и обращение Ежи Гоффмана к украинцам
19:58
Главный конкурент Мудрыка отказался уходить из "Челси"
19:47
Число погибших мигрантов у берегов Италии увеличилось до 67 человек
19:40
В "Динамо" вернулся футболист сборной Венесуэлы
19:30
Виталий Портников
Если Россия выиграет войну, это продемонстрирует слабость Запада, и Китай осмелится решить тайваньский вопрос силой, - Портников
19:17
На самолете зафиксированы два серьезных повреждения: стали известны подробности атаки на А-50 в Мачулищах
18:53
Испания выделила €4,1 млн на ремонт танков Leopard для Украины
18:52
Эксклюзив
Идея движения "Редан" - создать конфронтацию и стравить подростков, - психолог
18:46
"Реал" – "Барселона": букмекеры назвали фаворита Эль-Классико
18:43
Омикрон
В шести областях Украины обнаружили новый мутированный штамм коронавируса Omicron XBB.1.5
18:42
Обновлено
Экс-председателю Нафтогаза Андрею Коболеву назначили меру пресечения
18:36
Олаф Шольц
Шольц: Германия увеличит производство боеприпасов и мощности по ремонту техники для поддержки Украины
18:10
Для жителей временно оккупированных территорий захватчики готовят "спецучебник по украинскому языку"
18:06
Эксклюзив
Надо дискутировать с ЕСПЧ о праве быть избранным в отношении людей и политсил, приведших войну в Украину, - нардеп Фрис
18:05
полиция
В Киеве разоблачили двух администраторов телеграм-каналов ЧВК "Редан"
18:03
OPINION
В России все меньше вариантов действий
17:59
Российские террористы обстреляли школу и жилые дома в Часовом Яру
17:58
Обновлено
Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза обстрелов остается, - Гуменюк
17:52
Насиловали мужчин, женщин и детей: в Офисе генпрокурора сообщили, где зафиксировано наибольшее количество сексуальных преступлений со стороны оккупантов
17:47
Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 4 россиян
17:38
"Шахтер" заменил Мудрыка вундеркиндом из Таджикистана
17:37
Интервью
Бен Ходжес
ВСУ могут освободить Крым до конца августа, - генерал США Бен Ходжес
17:31
В Харькове открыли почетное консульство Румынии
17:26
Армия РФ потерпела разгромное поражение под Угледаром в крупнейшем танковом сражении войны, - NYT
17:25
На Одесчине пограничники выстрелами остановили четырех уклонмстов, пытавшихся бежать в Молдову
17:22
"Оккупанты неудачно покурили": мэр Мелитополя сообщил о "хлопке" на аэродроме
17:20
Украина получила от Швеции партию временных мостов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV